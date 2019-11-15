Курс доллара упал до уровня 24,20 гривен

В обменных пунктах Украины сегодня, 15 ноября 2019 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 6 копеек до 24,34 гривен за доллар, курс евро снизился на 6 копеек до 26,84 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,19 (24,19 - 14 ноября), продажи - 24,34 (24,40 - 14 ноября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,47 (26,52 - 14 ноября), продажи - 26,84 (26,90 - 14 ноября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,47 (3,47 - 14 ноября), продажи 3,86 (3,86 - 14 ноября) грн за 10 рублей.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 25,20-24,70 грн/доллар, снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Межбанк

Напомним, 15 ноября межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 2 копейки до 24,23 гривен за доллар, курс в покупке до 24,20 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 26,70 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 15 ноября справочный курс на уровне 24,22 грн/доллар, повысив его по сравнению с 14 ноября (24,25). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Напомним, 15 ноября Верховная рада одобрила госбюджет на 2020 год, в котором заложен среднегодовой курс гривны к доллару на уровне 27 грн/доллар и 27,5 грн/доллар на конец года.

Как сообщало РБК-Украина, 9 ноября миссия Международного валютного фонда прибыла в Киев. Миссия продолжит обсуждение с властями Украины параметры новой программы.