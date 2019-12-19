Курс доллара упал на открытии межбанка

Курс доллара на межбанке по состоянию на 11:50 19 декабря 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 2 копейки до 23,38 гривен за доллар, курс в покупке до 23,46 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 26,03 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 23,3650 - 23,3850 грн/доллар, евро 26,0169 - 26,0368 грн/евро, российский рубль 0,3741 - 0,3746 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 23,3650 23,3850 EUR/UAH 26,0169 26,0368 RUB/UAH 0,3741 0,3746

Напомним, 18 декабря 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 23,3850 - 23,4000 грн/доллар, евро 26,9947 - 26,0091 грн/евро, российский рубль 0,3742 - 0,3749 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 декабря 2019 года установил официальный курс на уровне 23,41 гривен за доллар, что на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 19 декабря установлен на таком уровне: 2341,3086 гривен за 100 долларов (-5,6046 гривен).

Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 18 декабря - 2346,9132 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только почти четыре года назад (13 января 2016 года) - 2326,6758 гривен за 100 долларов.

Напомним, Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 17 декабря 2019 года привлекло в государственный бюджет 11,411 млрд грн, в то время как на предыдущем аукционе 10 декабря объем был 4,384 млрд грн. Приток средств нерезидентов в ОВГЗ является одним из главных источников поступления валюты в 2019 году.

Отметим, по данным НБУ, укрепление курса гривны к доллару, которое наблюдается в 2019 году, - отображение состояния платежного баланса Украины.