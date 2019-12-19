Курс долара впав на відкритті міжбанку

Курс долара на міжбанку за станом на 11:50 19 грудня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 2 копійки до 23,38 гривень за долар, курс купівлі до 23,46 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 3 копійки до 26,03 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 23,3650 - 23,3850 грн/долар, євро 26,0169 - 26,0368 грн/євро, російський рубль 0,3741 - 0,3746 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 23,3650 23,3850 EUR/UAH 26,0169 26,0368 RUB/UAH 0,3741 0,3746

Нагадаємо, 18 грудня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 23,3850 - 23,4000 грн/долар, євро 26,9947 - 26,0091 грн/євро, російський рубль 0,3742 - 0,3749 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 19 грудня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 23,41 гривень за долар, що на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 19 грудня встановлено на такому рівні: 2341,3086 гривень за 100 доларів (-5,6046 гривень).

Таким чином, курс долара впав до мінімального значення в цьому році. Попередній мінімум був оновлений 18 грудня - 2346,9132 гривень за 100 доларів. Нижче курс долара був тільки майже чотири роки тому (13 січня 2016 року) - 2326,6758 гривень за 100 доларів.

Нагадаємо, Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 17 грудня 2019 року залучило до державного бюджету 11,411 млрд грн, в той час як на попередньому аукціоні 10 грудня обсяг був 4,384 млрд грн. Приплив коштів нерезидентів в ОВДП є одним з головних джерел надходження валюти в 2019 році.

Зазначимо, за даними НБУ, зміцнення курсу гривні до долара, яке спостерігається в 2019 році, - відображення стану платіжного балансу України.