Курс доллара упал до нового минимума с начала года

В обменных пунктах Украины сегодня, 9 декабря 2019 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 3 копейки до 23,79 гривен за доллар, курс евро снизился на 7 копеек до 26,38 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 23,59 (23,62 - 6 декабря), продажи - 23,79 (23,82 - 6 декабря) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,01 (26,10 - 6 декабря), продажи - 26,38 (26,45 - 6 декабря) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,47 (3,47 - 6 декабря), продажи 3,77 (3,78 - 6 декабря) грн за 10 рублей.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 23,50-23,85 грн/доллар, понизив его по сравнению с предыдущим днем.

Межбанк

Напомним, 9 декабря межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 4 копейки до 23,68 гривен за доллар, курс в покупке до 23,66 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 26,20 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 9 декабря справочный курс на уровне 23,67 грн/доллар, понизив его по сравнению с 6 декабря (23,73). Справочный курс опустился до нового минимума в этом году. Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Отметим, аналитики прогнозируют в течение недели снижение курса доллара к гривне. Согласно прогнозу, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 23,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 23,4/23,6 грн.

Как сообщало РБК-Украина, НБУ допускает очень существенное укрепление гривны в случае проведения реформ. В частности, заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что после отказа восточно-европейских стран от политики фиксированного валютного курса и перехода к инфляционному таргетированию в 2000-х годах национальные валюты в какой-то период укреплялись в два и более раз.