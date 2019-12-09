Курс долара впав до нового мінімуму з початку року

В обмінних пунктах України сьогодні, 9 грудня 2019 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 3 копійки до 23,79 гривень за долар, курс євро знизився на 7 копійок до 26,38 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 23,59 (23,62 - 6 грудня), продажу - 23,79 (23,82 - 6 грудня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,01 (26,10 - 6 грудня), продажу - 26,38 (26,45 - 6 грудня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,47 (3,47 - 6 грудня), продажу 3,77 (3,78 - 6 грудня) грн за 10 рублів.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 23,50-23,85 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.

Міжбанк

Нагадаємо, 9 грудня міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 4 копійки до 23,68 гривень за долар, курс купівлі до 23,66 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 3 копійки до 26,20 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 9 грудня довідковий курс на рівні 23,67 грн/долар, знизивши його порівняно з 6 грудня (23,73). Довідковий курс опустився до нового мінімуму в цьому році. Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Зазначимо, аналітики прогнозують протягом тижня зниження курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 23,5 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 23,4/23,6 грн.

Як повідомляло РБК-Україна, НБУ допускає дуже істотне зміцнення гривні в разі проведення реформ. Зокрема, заступник глави НБУ Дмитро Сологуб заявив, що після відмови східно-європейських країн від політики фіксованого валютного курсу і переходу до інфляційного таргетування в 2000-х роках національні валюти в якийсь період зміцнювалися в два і більше разів.