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Курс долара впав нижче 27 гривень вперше з липня минулого року

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Понеділок 14 червня 2021 16:00
Курс долара впав нижче 27 гривень вперше з липня минулого року Фото: курс долара впав нижче 27 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 15 червня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,99 гривень за долар. Курс знизився на 5 копійок в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 15 червня встановлено на такому рівні: 26,9957 гривень за 1 долар (-0,0447 грн). При цьому курс долара на 14 червня становить: 27,0404 гривень за 1 долар.

Курс долара впав нижче 27 гривень вперше з липня минулого року

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара впав нижче 27 гривень вперше за 11 місяців. Нижче курс був тільки 13 липня 2020 року - 26,9505 гривень за долар.

Курс долара впав нижче 27 гривень вперше з липня минулого року

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 14 червня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 27,03 гривень за долар, курс в покупці до 27,01 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 5 копійок до 32,71 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, на поточному тижні очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,9 гривень, а готівковий долар в банках - близько 26,8/27,0 гривень

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