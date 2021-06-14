Курс доллара продолжил снижение на межбанке в начале недели
Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 14 июня 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 27,03 гривен за доллар, курс в покупке до 27,02 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 32,79 гривен за евро.
Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".
Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: 27,0100 - 27,0300 грн/доллар, евро 32,6929 - 32,7171 грн/евро, российский рубль 0,3744 - 0,3748 грн/рубль.
Напомним, 11 июня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 27,0200 - 27,0400 грн/доллар, евро 32,7482 - 32,7697 грн/евро, российский рубль 0,3762 - 0,3765 грн/рубль.
Курс НБУ
Официальный курс гривны к доллару на 14 июня установлен на таком уровне: 27,0404 гривен за 1 доллар (- 0,0664 грн). При этом курс доллара на 11 июня составлял: 27,1068 гривен за 1 доллар.
Таким образом, официальный курс доллара снова опустился до минимальных значений. Ниже он был еще в июле 2020 года.
Прогноз
По прогнозу аналитиков, на текущей неделе ожидается снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,9 гривен, а наличный доллар в банках - около 26,8/27,0 гривен