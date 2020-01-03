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Курс долара впав на початку 2020 року

Новини » Фінанси     03.01.2020 - 12:35
Курс долара впав на початку 2020 року
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Валюта подешевшала після стрибка перед Новим роком

В обмінних пунктах України сьогодні, 3 січня 2020 року, в 11:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 54 копійки до 23,97 гривень за долар, курс євро знизився на 53 копійки до 26,78 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс купівлі долара становить 23,47 (23,67 - 28 грудня), продажу - 23,97 (24,52 - 28 грудня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,04 (26,28 - 28 грудня), продажу - 26,78 (27,31 - 28 грудня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,54 (3,55 - 28 грудня), продажу 3,89 (3,90 - 28 грудня) грн за 10 рублів.

Згідно з графіком НБУ, банківська система відновила повноцінну роботу 3 січня 2020 року.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 23,65-24,30 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.

Курс долара впав на початку 2020 року

Міжбанк

Нагадаємо, 3 січня грудня міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 7 копійок до 23,72 гривень за долар, курс купівлі до 23,68 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 9 копійок до 26,45 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 3 січня довідковий курс на рівні 23,68 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 27 грудня (23,66 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Зазначимо, Національний банк України (НБУ) протягом 2019 року купив на міжбанку валюти на 8462,60 млн доларів і продав на 529,23 млн доларів. Таким чином, з початку 2019 року чиста купівля валюти Нацбанком склала 7933,38 млн доларів.

За прогнозом аналітиків, в перші дні після Нового року валютний ринок повинен прийти в норму, долар стабілізується, а пізніше має високі шанси рушити вниз, у напрямку до 23 грн.

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Теми: Курс долара
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