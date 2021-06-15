Курс долара впав до мінімуму майже за рік

Національний банк України (НБУ) на 16 червня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,92 гривень за долар. Курс знизився на 7 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора .

Офіційний курс гривні до долара на 16 червня встановлено на такому рівні: 26,9258 гривень за 1 долар (-0,0699 грн). При цьому курс долара на 15 червня становить: 26,9957 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара впав до мінімуму більш ніж за 11 місяців. Нижче курс був тільки 2 липня 2020 року - 26,77 гривень за долар.

Скріншот (bank.gov.ua)