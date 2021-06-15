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Курс долара впав до мінімуму майже за рік

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Вівторок 15 червня 2021 16:25
Курс долара впав до мінімуму майже за рік Фото: курс долара впав до мінімуму з початку липня 2020 року (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 16 червня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,92 гривень за долар. Курс знизився на 7 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 16 червня встановлено на такому рівні: 26,9258 гривень за 1 долар (-0,0699 грн). При цьому курс долара на 15 червня становить: 26,9957 гривень за 1 долар.

Курс долара впав до мінімуму майже за рік

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара впав до мінімуму більш ніж за 11 місяців. Нижче курс був тільки 2 липня 2020 року - 26,77 гривень за долар.

Курс долара впав до мінімуму майже за рік

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 15 червня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 26,92 гривень за долар, курс в покупці до 26,90 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 1 копійку до 32,65 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, на поточному тижні очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,9 гривень, а готівковий долар в банках - близько 26,8/27,0 гривень

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