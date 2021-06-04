Курс доллара упал до минимума с августа 2020 года

Официальный курс гривны к доллару на 4 июня установлен на уровне 27,34 гривен за доллар. Ниже курс был только 20 августа 2020 года - 27,31 гривен за доллар.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 июня 2021 года установил курс на таком уровне: 27,34 гривен за 1 доллар (-0,0049 грн). При этом курс доллара на 3 июня составляет 27,3449 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Курс на менее чем на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Скриншот (bank.gov.ua)