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Курс доллара упал до минимума с августа 2020 года

Новина українською →
Украина, Пятница 04 июня 2021 07:45
Курс доллара упал до минимума с августа 2020 года Фото: курс доллара упал до минимума за 9,5 месяцев  (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Официальный курс гривны к доллару на 4 июня установлен на уровне 27,34 гривен за доллар. Ниже курс был только 20 августа 2020 года - 27,31 гривен за доллар.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 июня 2021 года установил курс на таком уровне: 27,34 гривен за 1 доллар (-0,0049 грн). При этом курс доллара на 3 июня составляет 27,3449 гривен за 1 доллар.

Курс доллара упал до минимума с августа 2020 года

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс на менее чем на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Курс доллара упал до минимума с августа 2020 года

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 3 июня 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 27,34 гривен за доллар, курс в покупке до 27,32 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 33,32 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели значительного изменения курса доллара к гривне не ожидается. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,4/27,6 грн.

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