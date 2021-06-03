Курс доллара приостановил падение на межбанке

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 3 июня 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 27,34 гривен за доллар, курс в покупке до 27,32 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 33,32 гривен за евро.

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: 27,3250 - 27,3450 грн/доллар, евро 33,3009 - 33,3253 грн/евро, российский рубль 0,3727 - 0,3731 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 июня 2021 года установил официальный курс на уровне 27,34 гривен за доллар. Курс на 9 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 3 июня установлен на таком уровне: 27,3449 гривен за 1 доллар (-0,0932 грн). При этом курс доллара на 2 июня составляет 27,4381 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара упал до минимума за 9,5 месяцев. Ниже курс был только 20 августа 2020 года - 27,316 гривен за доллар.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели значительного изменения курса доллара к гривне не ожидается. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,4/27,6 грн.