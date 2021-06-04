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Курс долара впав до мінімуму з серпня 2020 року

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Україна, П'ятниця 04 червня 2021 07:45
Курс долара впав до мінімуму з серпня 2020 року Фото: курс долара впав до мінімуму за 9,5 місяців (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара на 4 червня встановлений на рівні 27,34 гривень за долар. Нижче курс був тільки 20 серпня 2020 року - 27,31 гривень за долар.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 4 червня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,34 гривень за 1 долар (-0,0049 грн). При цьому курс долара на 3 червня становить 27,3449 гривень за 1 долар.

Курс долара впав до мінімуму з серпня 2020 року

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс на менш ніж на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Курс долара впав до мінімуму з серпня 2020 року

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 3 червня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 27,34 гривень за долар, курс в покупці до 27,32 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 3 копійки до 33,32 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня значної зміни курсу долара до гривні не очікується. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,5 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,4/27,6 грн.

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