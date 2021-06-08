Курс доллара упал до минимума за 11 месяцев

Официальный курс гривны к доллару на 8 июня установлен на уровне 27,19 гривен за доллар. Ниже курс был только 16 июля 2020 года - 27,11 гривен за доллар.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 июня 2021 года установил курс на таком уровне: 27,1923 гривен за 1 доллар (-0,0991 грн). При этом курс доллара на 7 июня составляет 27,2914 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Курс на 10 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Скриншот (bank.gov.ua)