Курс долара впав до мінімуму за 11 місяців

Офіційний курс гривні до долара на 8 червня встановлений на рівні 27,19 гривень за долар. Нижче курс був тільки 16 липня 2020 року - 27,11 гривень за долар.

Про це свідчать дані на сайті регулятора .

Національний банк України (НБУ) на 8 червня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,1923 гривень за 1 долар (-0,0991 грн). При цьому курс долара на 7 червня становить 27,2914 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс на 10 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Скріншот (bank.gov.ua)