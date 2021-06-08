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Курс долара впав до мінімуму за 11 місяців

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Україна, Вівторок 08 червня 2021 07:45
Курс долара впав до мінімуму за 11 місяців Фото: курс долара впав до мінімуму за 11 місяців (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара на 8 червня встановлений на рівні 27,19 гривень за долар. Нижче курс був тільки 16 липня 2020 року - 27,11 гривень за долар.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 8 червня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,1923 гривень за 1 долар (-0,0991 грн). При цьому курс долара на 7 червня становить 27,2914 гривень за 1 долар.

Курс долара впав до мінімуму за 11 місяців

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс на 10 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Курс долара впав до мінімуму за 11 місяців

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 7 червня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 27,23 гривень за долар, курс в покупці до 27,21 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 11 копійок до 33,08 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,0 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,9/27,1 грн.

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