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Курс доллара упал на межбанке до нового минимума

Новости » Туризм     22.11.2019 - 17:10
Курс доллара упал на межбанке до нового минимума
Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар снова приблизился к отметке в 24 гривны

Курс доллара на межбанке в продаже 22 ноября 2019 года снизился на 5 копеек до 24,12 гривен за доллар, курс в покупке до 24,09 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 14 копеек до 26,64 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 24,0900 - 24,1200 грн/доллар, евро 26,6153 - 26,6429 грн/евро, российский рубль 0,3780 - 0,3784 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

24,0900

24,1200

EUR/UAH

26,6153

26,6429

RUB/UAH

0,3780

0,3784

Курс доллара упал на межбанке до нового минимума

Напомним, 21 ноября 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,1500 - 24,1700 грн/доллар, евро 26,7606 - 26,7803 грн/евро, российский рубль 0,3789 - 0,3793 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 22 ноября курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 2 копейки до 24,27 гривен за доллар, курс евро снизился на 4 копейки до 26,88 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,07 (24,10 - 21 ноября), продажи - 24,27 (24,29 - 21 ноября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,50 (26,55 - 21 ноября), продажи - 26,88 (26,92 - 21 ноября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,47 (3,48 - 21 ноября), продажи 3,83 (3,83 - 21 ноября) грн за 10 рублей.

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 ноября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,16 грн/доллар, что на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 25 ноября установлен на таком уровне: 2416,4262 гривен за 100 долларов (-2,9427 гривен).

НБУ снизил официальный курс доллара Курс доллара продолжает снижаться
Темы: Курс доллара
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