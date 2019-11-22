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Курс долара впав на міжбанку до нового мінімуму

Новини » Туризм     22.11.2019 - 17:10
Курс долара впав на міжбанку до нового мінімуму
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар знову наблизився до позначки в 24 гривні

Курс долара на міжбанку в продажу 22 листопада 2019 року знизився на 5 копійок до 24,12 гривень за долар, курс купівлі до 24,09 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 14 копійок до 26,64 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 24,0900 - 24,1200 грн/долар, євро 26,6153 - 26,6429 грн/євро, російський рубль 0,3780 - 0,3784 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

24,0900

24,1200

EUR/UAH

26,6153

26,6429

RUB/UAH

0,3780

0,3784

Курс долара впав на міжбанку до нового мінімуму

Нагадаємо, 21 листопада 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,1500 - 24,1700 грн/долар, євро 26,7606 - 26,7803 грн/євро, російський рубль 0,3789 - 0,3793 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 22 листопада курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 2 копійки до 24,27 гривень за долар, курс євро знизився на 4 копійки до 26,88 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,07 (24,10 - 21 листопада), продажу - 24,27 (24,29 - 21 листопада) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,50 (26,55 - 21 листопада), продажу - 26,88 (26,92 - 21 листопада) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,47 (3,48 - 21 листопада), продажу 3,83 (3,83 - 21 листопада) грн за 10 рублів.

Національний банк України (НБУ) на 25 листопада 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,16 грн/долар, що на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 25 листопада встановлено на такому рівні: 2416,4262 гривень за 100 доларів (-2,9427 гривень).

НБУ знизив офіційний курс долара Курс долара продовжує знижуватися
Теми: Курс долара
Новини України Курс долараКурс євроКурс рубля
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