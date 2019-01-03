Курс доллара упал на межбанке

Фото: коллаж (Pixabay)

Доллар на межбанке снизился на 27 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 3 января 2019 года снизился на 27 копеек до 27,49 грн/доллар, курс в покупке до 27,46 грн/доллар. Курс евро снизился на 55 копеек 31,24 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,4600 - 27,4900 грн/доллар, евро 31,2082 - 31,2423 грн/евро, российский рубль 0,3985 - 0,3993 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,4600 27,4900

EUR/UAH 31,2082 31,2423

RUB/UAH 0,3985 0,3993

Напомним, 28 декабря 2018 года торги по доллару на межбанке торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,7100 -27,7600 грн/доллар, евро 31,7369 - 31,7907 грн/евро, российский рубль 0,3983- 0,3993 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 января 2018 года установил официальный курс на уровне 27,51 грн/доллар, что на 17 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 3 января установлен на таком уровне: 2751,1682 гривен за 100 долларов (-17,6582 гривен).

Справочное значение курса доллара на 3 января составило 27,51 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,5129 гривен за доллар, что 16 копеек ниже, чем установленный 3 января 2018 года (27,6798 гривен за доллар).