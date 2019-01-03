Курс долара впав на міжбанку

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Долар на міжбанку знизився на 27 копійок

Курс долара на міжбанку в продажу 3 січня 2019 року знизився на 27 копійок до 27,49 грн/долар, курс купівлі до 27,46 грн/долар. Курс євро знизився на 55 копійок 31,24 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 27,4600 - 27,4900 грн/долар, євро 31,2082 - 31,2423 грн/євро, російський рубль 0,3985 - 0,3993 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,4600 27,4900

EUR/UAH 31,2082 31,2423

RUB/UAH 0,3985 0,3993

Нагадаємо, 28 грудня 2018 року торги по долару на міжбанку торги по долару закрилися в діапазоні: 27,7100 -27,7600 грн/долар, євро 31,7369 - 31,7907 грн/євро, російський рубль 0,3983 - 0,3993 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 3 січня 2018 року встановив офіційний курс на рівні 27,51 грн/долар, що на 17 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 3 січня встановлено на такому рівні: 2751,1682 гривень за 100 доларів (-17,6582 гривень).

Довідкове значення курсу долара на 3 січня склало 27,51 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,5129 гривень за долар, що 16 копійок нижче, ніж встановлений 3 січня 2018 року (27,6798 гривень за долар).