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Курс доллара умеренно снижается на межбанке

Новости » Финансы    21.01.2019 - 13:40
Курс доллара умеренно снижается на межбанке
Фото: коллаж (Pixabay)

Межбанковский курс находится ниже 28 грн/доллар

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 13:30 21 января 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 27,94 грн/доллар, в покупке до 27,92 грн/доллар. Курс евро в продаже вырос на 5 копеек до 31,76 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: доллар 27,9300 - 27,9600 грн/доллар, евро 31,7871 - 31,8212 грн/евро, российский рубль 0,4202 - 0,4212 грн/рубль.

По состоянию на 13:30 торги проходили в следующем диапазоне:

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     27,9200    27,9400

EUR/UAH     31,7478    31,7677

RUB/UAH     0,4200       0,4207

Курс доллара умеренно снижается на межбанке

Напомним, 18 января 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,9200 - 27,9600 грн/доллар, евро 31,7673 - 31,8100 грн/евро, российский рубль 0,4206 - 0,4214 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 января 2019 года установил официальный курс на уровне 27,98 грн/доллар, что на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 21 января установлен на таком уровне: 2798,0832 гривен за 100 долларов (-5,2777 гривен).

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