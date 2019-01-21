Курс долара помірно знижується на міжбанку

Фото: колаж (Pixabay)

Міжбанківський курс знаходиться нижче 28 грн/долар

Курс долара на міжбанку в продажу станом на 13:30 21 січня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 27,94 грн/долар, купівлі до 27,92 грн/долар. Курс євро на продажу зріс на 5 копійок до 31,76 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: долар 27,9300 - 27,9600 грн/долар, євро 31,7871 - 31,8212 грн/євро, російський рубль 0,4202 - 0,4212 грн/рубль.

За станом на 13:30 торги проходили в наступному діапазоні:

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,9200 27,9400

EUR/UAH 31,7478 31,7677

RUB/UAH 0,4200 0,4207

Нагадаємо, 18 січня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,9200 - 27,9600 грн/долар, євро 31,7673 - 31,8100 грн/євро, російський рубль 0,4206 - 0,4214 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 21 січня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,98 грн/долар, що на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 21 січня встановлено на такому рівні: 2798,0832 гривень за 100 доларів (-5,2777 гривень).