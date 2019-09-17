Курс долара стабілізувався на міжбанку

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар коштує 24,80 грн

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 17 вересня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії в продажу не змінився - 24,80 гривень за долар, курс купівлі - 24,76 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 1 копійку до 27,31 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 24,7600 - 24,8000 грн/долар, євро 27,2731 - 27,3147 грн/євро, російський рубль 0,3860 - 0,3870 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,7600 24,8050 EUR/UAH 27,2731 27,3147 RUB/UAH 0,3860 0,3870

Нагадаємо, 16 вересня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,7850 - 24,8050 грн/долар, євро 27,3006 - 27,3202 грн/євро, російський рубль 0,3868 - 0,3873 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 17 вересня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,77 гривень за долар, що на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 17 вересня, встановлений на такому рівні 2477,1443 гривень за 100 доларів (+6,0762 гривень).

Як прогнозують аналітики, протягом поточного тижня очікується зниження курсу долара до гривні. За прогнозом, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 24,6 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 24,3/24,6 грн.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 9-13 вересня купив на міжбанківському валютному ринку валюти на 198,0 млн доларів, що в 1,7 рази більше, ніж тижнем раніше (114,5 млн доларів).