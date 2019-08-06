Курс доллара немного снизился на межбанке

Фото: курс доллара на межбанке снизился (flickr.com nab/ukr)

Курс доллара на межбанке снизился до 25,55 гривен

Курс доллара на межбанковском валютном рынке в продаже 6 августа 2019 года снизился на 12 копеек - до 25,55 гривен за доллар, курс в покупке - до 25,52 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 14 копеек - до 28,55 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 25,5200 - 25,5500 грн/доллар, евро 28,5211 - 28,5521 грн/евро, российский рубль 0,3922 - 0,3928 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 25,5200 25,5500

EUR/UAH 28,5211 28,5521

RUB/UAH 0,3922 0,3928

Напомним, вчера торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 25,6300 - 25,6700 грн/доллар, евро 28,6517 - 28,6939 грн/евро, российский рубль 0,3937 - 0,3945 грн/рубль.

Отметим, Национальный банк Украины на 7 августа 2019 года установил официальный курс доллара на отметке 25,59 гривен за доллар. Это на 14 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Кроме того, сегодня курс доллара снизился на наличном рынке. В частности, в обменных пунктах доллар в продаже опустился до 25,74 гривен.