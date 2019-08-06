Курс доллара снова перешел к снижению

Фото: курс доллара начал снижаться (пресс-служба НБУ)

Курс доллара снизился до 25,59 гривен

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 августа 2019 года установил официальный курс доллара на отметке 25,59 гривен за доллар, что на 14 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 7 августа установлен на таком уровне - 2559,0328 гривен за 100 долларов (-14,4717гривен). При этом курс доллара на 6 августа составлял 2573,5045 гривен за 100 долларов.

Напомним, сегодня курс доллара немного снизился на наличном рынке. В частности, в обменных пунктах Украины курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим банковским днем снизился на 11 копеек - до 25,74 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 4 копейки - до 28,87 гривен за евро.

Отметим, сегодня утром курс доллара стабилизировался на межбанковском валютном рынке после подъема, который демонстрировал со второй половины минувшей недели. По состоянию на открытие межбанка доллар продавался за 25,65 гривен. В то же время евро продолжал расти и достиг в продаже отметки в 28,75 гривен.