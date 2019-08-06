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Курс долара трохи знизився на міжбанку

Новини » Фінанси    06.08.2019 - 17:21
Курс долара трохи знизився на міжбанку
Фото: курс долара на міжбанку знизився (flickr.com nab/ukr)

Курс долара на міжбанку знизився до 25,55 гривень

Курс долара на міжбанківському валютному ринку в продажу 6 серпня 2019 року знизився на 12 копійок - до 25,55 гривень за долар, курс купівлі - до 25,52 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 14 копійок - до 28,55 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 25,5200 - 25,5500 грн/долар, євро 28,5211 - 28,5521 грн/євро, російський рубль 0,3922 - 0,3928 грн/рубль. 

Валюта           Bid          Offer

USD/UAH     25,5200   25,5500

EUR/UAH     28,5211   28,5521

RUB/UAH     0,3922     0,3928

Курс долара трохи знизився на міжбанку

 

Нагадаємо, вчора торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 25,6300 - 25,6700 грн/долар, євро 28,6517 - 28,6939 грн/євро, російський рубль 0,3937 - 0,3945 грн/рубль.

Зазначимо, Національний банк України на 7 серпня 2019 року встановив офіційний курс долара на позначці 25,59 гривень за долар. Це на 14 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Крім того, сьогодні курс долара знизився на готівковому ринку. Зокрема, в обмінних пунктах долар у продажу опустився до 25,74 гривень.

Курс долара трохи знизився на готівковому ринку
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