Курс доллара показал умеренный рост на межбанке

Фото: курс доллара на межбанке показал умеренный рост (flickr.com nab/ukr)

Курс доллара на межбанке достиг 25,67 гривен

Курс доллара на межбанковском валютном рынке в продаже 6 августа 2019 года вырос на 11 копеек - до 25,67 гривен за доллар, курс в покупке - до 25,63 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 32 копейки - до 28,69 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 25,6300 - 25,6700 грн/доллар, евро 28,6517 - 28,6939 грн/евро, российский рубль 0,3937 - 0,3945 грн/рубль. Отметим, на открытии межбанка 5 августа курс доллара достиг 25,74 гривен.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 25,6300 25,6700

EUR/UAH 28,6517 28,6939

RUB/UAH 0,3937 0,3945

Напомним, предыдущие торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 25,5100 - 25,5600 грн/доллар, евро 28,3186 - 28,3716 грн/евро, российский рубль 0,3907 - 0,3919 грн/рубль.

Национальный банк Украины на 6 августа 2019 года установил официальный курс доллара на отметке 25,73 гривен за доллар, что еще на 20 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Аналитики полагают, что на этой неделе доллар к гривне сильно не изменится. Доллар на межбанке может торговаться в районе 25,7 гривен, а наличный доллар в банках - около 25,3/25,7 гривен.