Курс доллара стабилизировался на межбанке

Фото: курс доллара на межбанке стабилизировался (flickr.com nab/ukr)

Курс доллара на межбанке снизился до 25,65 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:45 6 августа 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 2 копейки - до 25,65 гривен за доллар, курс в покупке - 25,61 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 6 копеек - до 28,75 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 25,6100 - 25,6500 грн/доллар, евро 28,7113 - 28,7536 грн/евро, российский рубль 0,3924 - 0,3931 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 25,6100 25,6500

EUR/UAH 28,7113 28,7536

RUB/UAH 0,3924 0,3931

Отметим, накануне торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 25,6300 - 25,6700 грн/доллар, евро 28,6517 - 28,6939 грн/евро, российский рубль 0,3937 - 0,3945 грн/рубль.

В то же время официальный курс доллара продолжил стремительный рост с начала недели. В частности, на 6 августа Национальный банк Украины установил курс доллара на отметке 25,73 гривен, что еще на 20 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.