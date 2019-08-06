Курс долара стабілізувався на міжбанку

Фото: курс долара на міжбанку стабілізувався (flickr.com nab/ukr)

Курс долара на міжбанку знизився до 25,65 гривень

Курс долара на міжбанку станом на 10:45 6 серпня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 2 копійки - до 25,65 гривень за долар, курс купівлі - 25,61 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 6 копійок - до 28,75 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 25,6100 - 25,6500 грн/долар, євро 28,7113 - 28,7536 грн/євро, російський рубль 0,3924 - 0,3931 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 25,6100 25,6500

EUR/UAH 28,7113 28,7536

RUB/UAH 0,3924 0,3931

Відзначимо, напередодні торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 25,6300 - 25,6700 грн/долар, євро 28,6517 - 28,6939 грн/євро, російський рубль 0,3937 - 0,3945 грн/рубль.

У той же час офіційний курс долара продовжив стрімке зростання з початку тижня. Зокрема, на 6 серпня Національний банк України встановив курс долара на позначці 25,73 гривень, що ще на 20 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.