Курс доллара стабилизировался на межбанке

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 6 июня 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 1 копейку до 26,92 грн/доллар, курс в покупке до 26,88 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 13 копеек до 30,21 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 26,8800 - 26,9200 грн/доллар, евро 30,1751 - 30,2150 грн/евро, российский рубль 0,4118 - 0,4128 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,8800 26,9200

EUR/UAH 30,1751 30,2150

RUB/UAH 0,4118 0,4128

Напомним, 5 июня 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,8850 - 26,9150 грн/доллар, евро 30,3128 - 30,3439 грн/евро, российский рубль 0,4131 - 0,4137 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 июня 2019 года установил официальный курс на уровне 26,93 грн/доллар, что на 27 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 6 июня установлен на таком уровне: 2693,0098 гривен за 100 долларов (-27,6836 гривен).