Курс долара стабілізувався на міжбанку

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 6 червня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії в продажу виріс на 1 копійку до 26,92 грн/долар, курс купівлі до 26,88 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 13 копійок до 30,21 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 26,8800 26,9200 грн/долар, євро 30,1751 - 30,2150 грн/євро, російський рубль 0,4118 - 0,4128 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,8800 26,9200

EUR/UAH 30,1751 30,2150

RUB/UAH 0,4118 0,4128

Нагадаємо, 5 червня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,8850 - 26,9150 грн/долар, євро 30,3128 - 30,3439 грн/євро, російський рубль 0,4131 - 0,4137 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 6 червня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,93 грн/долар, що на 27 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 6 червня встановлено на такому рівні: 2693,0098 гривень за 100 доларів (-27,6836 гривень).