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Курс доллара стабилизировался на межбанке

Новости » Финансы    19.04.2019 - 17:05
Курс доллара стабилизировался на межбанке
Фото: коллаж (Pіxabay)

Доллар подешевел на 1 копейку

Курс доллара на межбанке в продаже 19 апреля 2019 года  снизился на 1 копейку до 26,85 грн/доллар, курс в покупке до 26,81 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 30,19 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в 26,8100 - 26,8500 грн/доллар, евро 30,1505 - 30,1928 грн/евро, российский рубль 0,4191- 0,4200 грн/рубль.

Валюта         Bid              Offer

USD/UAH     26,8100     26,8500

EUR/UAH     30,1505      30,1928

RUB/UAH     0,4191        0,4200

Курс доллара стабилизировался на межбанке

Напомним, 18 апреля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,8350 - 26,8600 грн/доллар, евро 30,1840 - 30,2094 грн/евро, российский рубль 0,4194 - 0,4203 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 апреля 2019 года установил официальный курс на уровне 26,85 грн/доллар, что на 2 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 22 апреля установлен на таком уровне: 2685,397 гривен за 100 долларов (+1,6315 гривен).

НБУ повысил официальный курс доллара на 22 апреля Доллар и евро выросли на наличном рынке
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Темы: Курс доллара
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