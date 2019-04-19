Курс доллара стабилизировался на межбанке

Фото: коллаж (Pіxabay)

Доллар подешевел на 1 копейку

Курс доллара на межбанке в продаже 19 апреля 2019 года снизился на 1 копейку до 26,85 грн/доллар, курс в покупке до 26,81 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 30,19 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в 26,8100 - 26,8500 грн/доллар, евро 30,1505 - 30,1928 грн/евро, российский рубль 0,4191- 0,4200 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,8100 26,8500

EUR/UAH 30,1505 30,1928

RUB/UAH 0,4191 0,4200

Напомним, 18 апреля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,8350 - 26,8600 грн/доллар, евро 30,1840 - 30,2094 грн/евро, российский рубль 0,4194 - 0,4203 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 апреля 2019 года установил официальный курс на уровне 26,85 грн/доллар, что на 2 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 22 апреля установлен на таком уровне: 2685,397 гривен за 100 долларов (+1,6315 гривен).