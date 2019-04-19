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Курс долара стабілізувався на міжбанку

Новини » Фінанси    19.04.2019 - 17:05
Курс долара стабілізувався на міжбанку
Фото: колаж (Pіxabay)

Долар подешевшав на 1 копійку

Курс долара на міжбанку у продажу 19 квітня 2019 року знизився на 1 копійку до 26,85 грн/долар, курс купівлі до 26,81 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 1 копійку до 30,19 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в 26,8100 - 26,8500 грн/долар, євро 30,1505 - 30,1928 грн/євро, російський рубль 0,4191 - 0,4200 грн/рубль.

Валюта         Bid              Offer

USD/UAH     26,8100     26,8500

EUR/UAH     30,1505      30,1928

RUB/UAH     0,4191        0,4200

Курс долара стабілізувався на міжбанку

Нагадаємо, 18 квітня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,8350 - 26,8600 грн/долар, євро 30,1840 - 30,2094 грн/євро, російський рубль 0,4194 - 0,4203 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 22 квітня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,85 грн/долар, що на 2 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 22 квітня встановлено на такому рівні: 2685,397 гривень за 100 доларів (+1,6315 гривень).

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Теми: Курс долара
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