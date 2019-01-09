ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Курс доллара стабилизировался на межбанке

Новости » Финансы    09.01.2019 - 14:05
Курс доллара стабилизировался на межбанке
Фото: коллаж (Pixabay)

Межбанковский курс прекратил рост

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 13:50 9 января 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 9 копеек до 28,14 грн/доллар, в покупке до 28,10 грн/доллар. Курс евро в продаже вырос на 14 копеек до 32,22 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: доллар 28,1000 - 28,1300 грн/доллар, евро 32,2110 - 32,2426 грн/евро, российский рубль 0,4188 - 0,4195 грн/рубль.

По состоянию на 13:50 торги проходили в следующем диапазоне:

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     28,1000    28,1400

EUR/UAH     32,1857    32,2287

RUB/UAH     0,4191       0,4200

Курс доллара стабилизировался на межбанкеНапомним, 8 января 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 28,0250 - 28,0550 грн/доллар, евро 32,0521 - 32,0836 грн/евро, российский рубль 0,4187 - 0,4196 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 9 января 2019 года установил официальный курс на уровне 28,02 грн/доллар, что на 32 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 9 января установлен на таком уровне: 2802,3739 гривен за 100 долларов (+31,4339 гривен).

Доллар и евро подорожали на наличном рынке Межбанк открылся ростом курса доллара
Темы: Курс доллара
Новости Украины Курс доллараКурс евроКурс рубля
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь