Курс доллара стабилизировался на межбанке

Фото: коллаж (Pixabay)

Межбанковский курс прекратил рост

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 13:50 9 января 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 9 копеек до 28,14 грн/доллар, в покупке до 28,10 грн/доллар. Курс евро в продаже вырос на 14 копеек до 32,22 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: доллар 28,1000 - 28,1300 грн/доллар, евро 32,2110 - 32,2426 грн/евро, российский рубль 0,4188 - 0,4195 грн/рубль.

По состоянию на 13:50 торги проходили в следующем диапазоне:

Валюта Bid Offer

USD/UAH 28,1000 28,1400

EUR/UAH 32,1857 32,2287

RUB/UAH 0,4191 0,4200

Напомним, 8 января 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 28,0250 - 28,0550 грн/доллар, евро 32,0521 - 32,0836 грн/евро, российский рубль 0,4187 - 0,4196 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 9 января 2019 года установил официальный курс на уровне 28,02 грн/доллар, что на 32 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 9 января установлен на таком уровне: 2802,3739 гривен за 100 долларов (+31,4339 гривен).