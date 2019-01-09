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Курс долара стабілізувався на міжбанку

Новини » Фінанси    09.01.2019 - 14:05
Курс долара стабілізувався на міжбанку
Фото: колаж (Pixabay)

Міжбанківський курс припинив зростання

Курс долара на міжбанку у продажу станом на 13:50 9 січня 2019 року по порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 9 копійок до 28,14 грн/долар, купівлі до 28,10 грн/долар. Курс євро на продажу зріс на 14 копійок до 32,22 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: долар 28,1000 - 28,1300 грн/долар, євро 32,2110 - 32,2426 грн/євро, російський рубль 0,4188 - 0,4195 грн/рубль.

За станом на 13:50 торги проходили в наступному діапазоні:

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     28,1000    28,1400

EUR/UAH     32,1857    32,2287

RUB/UAH     0,4191       0,4200

Курс долара стабілізувався на міжбанкуНагадаємо, 8 січня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 28,0250 - 28,0550 грн/долар, євро 32,0521 - 32,0836 грн/євро, російський рубль 0,4187 - 0,4196 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 9 січня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 28,02 грн/долар, що на 32 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 9 січня встановлено на такому рівні: 2802,3739 гривень за 100 доларів (+31,4339 гривень).

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Теми: Курс долара
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