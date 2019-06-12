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Курс долара на міжбанку стабільний

Новини » Фінанси    12.06.2019 - 17:35
Курс долара на міжбанку стабільний
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар виріс на 1 копійку

Курс долара на міжбанку у продажу 12 червня 2019 року виріс на 1 копійку до 26,50 грн/долар, курс купівлі до 26,46 гривень за долар. Курс євро в продажу не змінився - 29,97 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,4600 - 26,5000 грн/долар, євро 29,9368 - 29,9794 грн/євро, російський рубль 0,4088 - 0,4097 грн/рубль.

Валюта         Bid              Offer

USD/UAH     26,4600      26,5000

EUR/UAH     29,9368      29,9794

RUB/UAH     0,4088        0,4097

Курс долара на міжбанку стабільний

Нагадаємо, 11 червня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,4600 - 26,4900 грн/долар, євро 29,9368 - 29,9707 грн/євро, російський рубль 0,4100 - 0,4107 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 13 червня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,40 грн/долар, що на 11 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 13 червня встановлено на такому рівні: 2640,1893 гривень за 100 доларів (+10,2943 гривень).

НБУ підвищив офіційний курс долара Долар і євро ростуть на готівковому ринку
Теми: Курс долара
Новини України Курс долараКурс євроКурс рубля
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