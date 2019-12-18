Курс доллара снизился на закрытии межбанка

Курс доллара на межбанке в продаже 18 декабря 2019 года снизился на 6 копеек до 23,40 гривен за доллар, курс в покупке до 23,38 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 16 копеек до 26,01 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 23,3850 - 23,4000 грн/доллар, евро 26,9947 - 26,0091 грн/евро, российский рубль 0,3742 - 0,3749 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 23,3850 23,4000 EUR/UAH 25,9947 26,0091 RUB/UAH 0,3742 0,3749

Напомним, 17 декабря 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 23,4500 - 23,4650 грн/доллар, евро 26,1467 - 26,1634 грн/евро, российский рубль 0,3751 - 0,3755 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 18 декабря курс доллара по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 5 копеек до 23,45 гривен за доллар, курс евро снизился на 6 копеек до 26,14 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 23,25 (23,31 - 17 декабря), продажи - 23,55 (23,50 - 17 декабря) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 25,79 (25,85 - 17 декабря), продажи - 26,14 (26,20 - 17 декабря) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,46 (3,46 - 17 декабря), продажи 3,78 (3,78 - 17 декабря) грн за 10 рублей.

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 декабря 2019 года установил официальный курс на уровне 23,41 гривен за доллар, что на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 19 декабря установлен на таком уровне: 2341,3086 гривен за 100 долларов (-5,6046 гривен).

Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 18 декабря - 2346,9132 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только почти четыре года назад (13 января 2016 года) - 2326,6758 гривен за 100 долларов.