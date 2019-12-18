Курс доллара ускорил падение

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар обновил очередной минимум

В обменных пунктах Украины сегодня, 18 декабря 2019 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 5 копеек до 23,45 гривен за доллар, курс евро снизился на 6 копеек до 26,14 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 23,25 (23,31 - 17 декабря), продажи - 23,55 (23,50 - 17 декабря) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 25,79 (25,85 - 17 декабря), продажи - 26,14 (26,20 - 17 декабря) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,46 (3,46 - 17 декабря), продажи 3,78 (3,78 - 17 декабря) грн за 10 рублей.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 23,20-23,45 грн/доллар, снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Межбанк

Напомним, 18 декабря межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 3 копейки до 23,43 гривен за доллар, курс в покупке до 23,41 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 8 копеек до 26,08 гривен за евро.Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 18 декабря справочный курс на уровне 23,41 грн/доллар, понизив его по сравнению с 17 декабря (23,47). Справочный курс упал до нового минимума с начала 2019 года. Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Напомним, Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 17 декабря 2019 года привлекло в государственный бюджет 11,411 млрд грн, в то время как на предыдущем аукционе 10 декабря объем был 4,384 млрд грн. Приток средств нерезидентов в ОВГЗ является одним из главных источников поступления валюты в 2019 году.

Отметим, по данным НБУ, укрепление курса гривны к доллару, которое наблюдается в 2019 году, - отображение состояния платежного баланса Украины.