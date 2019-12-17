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Курс доллара упал на закрытии межбанка

Новости » Финансы     17.12.2019 - 17:15
Курс доллара упал на закрытии межбанка
Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар торгуется ниже уровня 23,50 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 17 декабря 2019 года снизился на 5 копеек до 23,46 гривен за доллар, курс в покупке до 23,49 гривен за доллар. Курс евро в продаже упал на 5 копеек до 26,16 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 23,4500 - 23,4650 грн/доллар, евро 26,1467 - 26,1634 грн/евро, российский рубль 0,3751 - 0,3755 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

23,4500

23,4650

EUR/UAH

26,1467

26,1634

RUB/UAH

0,3751

0,3755

Курс доллара упал на закрытии межбанка

Напомним, 16 декабря 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 23,4950 - 23,5150 грн/доллар, евро 26,1890 - 26,2168 грн/евро, российский рубль 0,3758 - 0,3764 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 17 декабря курс доллара по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 3 копейки до 23,50 гривен за доллар, курс евро снизился на 5 копеек до 26,20 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 23,31 (23,31 - 16 декабря), продажи - 23,50 (23,53 - 16 декабря) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 25,85 (25,88 - 16 декабря), продажи - 26,20 (26,25 - 16 декабря) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,46 (3,46 - 16 декабря), продажи 3,78 (3,78 - 16 декабря) грн за 10 рублей.

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 декабря 2019 года установил официальный курс на уровне 23,46 гривен за доллар, что почти на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 18 декабря установлен на таком уровне: 2346,9132 гривен за 100 долларов (-2,1244 гривен).

Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 17 декабря - 2349,0376 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только почти четыре года назад (13 января 2016 года) - 2326,6758 гривен за 100 долларов.

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Темы: Курс доллара
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