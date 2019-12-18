Курс долара знизився на закритті міжбанку

Курс долара на міжбанку в продажу 18 грудня 2019 року знизився на 6 копійок до 23,40 гривень за долар, курс купівлі до 23,38 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 16 копійок до 26,01 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 23,3850 - 23,4000 грн/долар, євро 26,9947 - 26,0091 грн/євро, російський рубль 0,3742 - 0,3749 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 23,3850 23,4000 EUR/UAH 25,9947 26,0091 RUB/UAH 0,3742 0,3749

Нагадаємо, 17 грудня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 23,4500 - 23,4650 грн/долар, євро 26,1467 - 26,1634 грн/євро, російський рубль 0,3751 - 0,3755 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 18 грудня курс долара порівняно з попереднім робочим днем знизився на 5 копійок до 23,45 гривень за долар, курс євро знизився на 6 копійок до 26,14 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 23,25 (23,31 - 17 грудня), продажу - 23,55 (23,50 - 17 грудня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 25,79 (25,85 - 17 грудня), продажу - 26,14 (26,20 - 17 грудня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,46 (3,46 - 17 грудня), продажу 3,78 (3,78 - 17 грудня) грн за 10 рублів.

Національний банк України (НБУ) на 19 грудня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 23,41 гривень за долар, що на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 19 грудня встановлено на такому рівні: 2341,3086 гривень за 100 доларів (-5,6046 гривень).

Таким чином, курс долара впав до мінімального значення в цьому році. Попередній мінімум був оновлений 18 грудня - 2346,9132 гривень за 100 доларів. Нижче курс долара був тільки майже чотири роки тому (13 січня 2016 року) - 2326,6758 гривень за 100 доларів.