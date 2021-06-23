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Курс долара знизився після різкого зростання

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Україна, Середа 23 червня 2021 16:10
Курс долара знизився після різкого зростання Фото: курс долара знизився на 3 копійки (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 24 червня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,27 гривень за долар. Курс на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 24 червня встановлено на такому рівні: 27,2737 гривень за 1 долар (-0,0313 грн). При цьому курс долара на 23 червня становить 27,305 гривень за 1 долар.

Курс долара знизився після різкого зростання

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара знизився після того, як він ріс протягом чотирьох днів поспіль.

Курс долара знизився після різкого зростання

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Нагадаємо, міжбанк відкрився невеликим зниженням курсу долара. Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 23 червня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 27,31 гривень за долар, курс в покупці до 27,29 гривень за долар. Курс ЄВРО у продажу виріс на 3 копійки до 32,56 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,3 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,2/27,4 грн.

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