Курс долара знизився після різкого зростання

Національний банк України (НБУ) на 24 червня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,27 гривень за долар. Курс на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора .

Офіційний курс гривні до долара на 24 червня встановлено на такому рівні: 27,2737 гривень за 1 долар (-0,0313 грн). При цьому курс долара на 23 червня становить 27,305 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара знизився після того, як він ріс протягом чотирьох днів поспіль.

Скріншот (bank.gov.ua)