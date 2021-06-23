Межбанк открылся снижением курса доллара
Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 23 июня 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 27,31 гривен за доллар, курс в покупке до 27,29 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 32,56 гривен за евро.
Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".
Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: 27,2900 - 27,3100 грн/доллар, евро 32,5433 - 32,5671 грн/евро, российский рубль 0,3751 - 0,3755 грн/рубль.
Напомним, торги по доллару 22 июня закрылись в диапазоне: 27,3200 - 27,3400 грн/доллар, евро 32,5162 - 32,5346 грн/евро, российский рубль 0,3733 - 0,3737 грн/рубль.
Курс НБУ
Официальный курс доллара растет четвертый день подряд после того, как упал до минимума почти за год.
Официальный курс гривны к доллару на 23 июня установлен на таком уровне: 27,305 гривен за 1 доллар (+0,1115 грн). При этом курс доллара на 22 июня составляет 27,1935 гривен за 1 доллар.
Прогноз
В течение ближайшей недели ожидается рост курса доллара к гривне. По прогнозу аналитиков, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,2/27,4 грн.