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Доллар подорожал еще на 10 копеек. НБУ установил курс на 23 июня

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Украина, Вторник 22 июня 2021 16:15
Доллар подорожал еще на 10 копеек. НБУ установил курс на 23 июня Фото: курс доллара вырос на 11 копейки (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 июня 2021 года установил официальный курс на уровне 27,30 гривен за доллар. Курс на 11 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 23 июня установлен на таком уровне: 27,305 гривен за 1 доллар (+0,1115 грн). При этом курс доллара на 22 июня составляет 27,1935 гривен за 1 доллар.

Доллар подорожал еще на 10 копеек. НБУ установил курс на 23 июня

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара растет четвертый день подряд после того, как упал до минимума почти за год.

Доллар подорожал еще на 10 копеек. НБУ установил курс на 23 июня

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Напомним, межбанк открылся небольшим снижением курса доллара. Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 22 июня 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 4 копейки до 27,26 гривен за доллар, курс в покупке до 27,24 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 5 копеек до 32,45 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,2/27,4 грн.

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