Курс доллара снизился на межбанке после первого тура выборов

Фото: коллаж (Pіxabay)

Доллар подешевел на 8 копеек

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 1 апреля 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 8 копеек до 27,25 грн/доллар, курс в покупке до 27,22 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 30,62 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне27,2200 - 27,2500 грн/доллар, евро 30,5898 - 30,6208 грн/евро, российский рубль 0,4160 - 0,4165 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,2200 27,2500

EUR/UAH 30,5898 30,6208

RUB/UAH 0,4160 0,4165

Напомним, 29 марта 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,2800 - 27,3300 грн/доллар, евро 30,6245 - 30,6779 грн/евро, российский рубль 0,4162 - 0,4174 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 апреля 2019 года установил официальный курс на уровне 27,20 грн/доллар, что на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 1 апреля установлен на таком уровне: 2720,9103 гривен за 100 долларов (-3,9662 гривен).

Как сообщало РБК-Украина, валютный рынок не ждал от первого тура президентских выборов чего-то сверхординарного.