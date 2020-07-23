Курс доллара снизился на межбанке после интервенций НБУ

Курс доллара на межбанке в продаже 23 июля 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 27,81 гривен за доллар, курс в покупке до 27,78 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 32,21 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,7800 - 27,8100 грн/доллар, евро 32,1859 - 32,2178 грн/евро, российский рубль 0,3889 - 0,3995 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,7800 27,8100 EUR/UAH 32,1859 32,2178 RUB/UAH 0,3889 0,3995

Отметим, 22 июля торги по доллару закрылись в диапазоне 27,8200 - 27,8450 грн/доллар, евро 32,2433 - 32,2695 грн/евро, российский рубль 0,3928 - 0,3935 грн/рубль.

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины сегодня, 23 июля 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 8 копеек до 28,09 гривен за доллар. Курс евро вырос на 26 копеек до 32,43 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,80 (27,68 - 22 июля), продажи - 28,09 (28,01 - 22 июля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 31,85 (31,61 - 22 июля), продажи - 32,43 (32,17 - 22 июля) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,52 (3,52 - 22 июля), продажи 3,97 (3,95 - 22 июля) грн за 10 рублей.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 июля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,87 гривен за доллар, что на 10 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 24 июля установлен на таком уровне: 27,8779 гривен за 1 доллар (+0,0981 грн). При этом курс доллара на 23 июля составляет 27,7798 гривен за 1 доллар.

Напомним, заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб сообщил, что Национальный банк Украины возобновил интервенции для сглаживания резких колебаний курса доллара к гривне и за последние три дня на межбанке продано 350 млн долларов.