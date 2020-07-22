Курс доллара продолжил рост на межбанке

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар дорожает уже неделю после назначения нового главы НБУ

Курс доллара на межбанке в продаже 22 июля 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 7 копеек до 27,84 гривен за доллар, курс в покупке до 27,82 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 45 копеек до 32,26 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,8200 - 27,8450 грн/доллар, евро 32,2433 - 32,2695 грн/евро, российский рубль 0,3928 - 0,3935 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,8200 27,8450 EUR/UAH 32,2433 32,2695 RUB/UAH 0,3928 0,3935

Отметим, 21 июля торги по доллару 27,7450 - 27,7700 грн/доллар, евро 31,7818 - 31,8105 грн/евро, российский рубль 0,3917 - 0,3025 грн/рубль.

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины 22 июля 2020 года в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 25 копеек до 28,01 гривен за доллар. Курс евро вырос на 44 копейки до 32,17 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,68 (27,49 - 21 июля), продажи - 28,01 (27,76 - 21 июля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 31,61 (31,16 - 21 июля), продажи - 32,17 (31,73 - 21 июля) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,52 (3,46 - 21 июля), продажи 3,95 (3,87 - 21 июля) грн за 10 рублей.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 июля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,77 гривен за доллар, что на 11 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 23 июля установлен на таком уровне: 27,7798 гривен за 1 доллар (+0,1151 грн). При этом курс доллара на 22 июля составляет 27,6647 гривен за 1 доллар.