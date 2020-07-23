Курс долара знизився на міжбанку після інтервенцій НБУ

Курс долара на міжбанку в продаж 23 липня 2020 року порівняно із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 27,81 гривень за долар, курс купівлі до 27,78 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 5 копійок до 32,21 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,7800 - 27,8100 грн/долар, євро 32,1859 - 32,2178 грн/євро, російський рубль 0,3889 - 0,3995 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,7800 27,8100 EUR/UAH 32,1859 32,2178 RUB/UAH 0,3889 0,3995

Відзначимо, 22 липня, торги по долару закрилися в діапазоні 27,8200 - 27,8450 грн/долар, євро 32,2433 - 32,2695 грн/євро, російський рубль 0,3928 - 0,3935 грн/рубль

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України сьогодні, 23 липня 2020 року, в 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 8 копійок до 28,09 гривень за долар. Курс євро виріс на 26 копійок до 32,43 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,80 (27,68 - 22 липня), продажу - 28,09 (28,01 - 22 липня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 31,85 (31,61 - 22 липня), продажу - 32,43 (32,17 - 22 липня) грн за євро. Середній курс покупки російського рубля складає 3,52 (3,52 - 22 липня), продажу 3,97 (3,95 - 22 липня) грн за 10 рублів.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 24 липня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,87 гривень за долар, що на 10 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 24 липня встановлено на такому рівні: 27,8779 гривень за 1 долар (+0,0981 грн). При цьому курс долара на 23 липня становить 27,7798 гривень за 1 долар.

Нагадаємо, заступник глави НБУ Дмитро Сологуб повідомив, що Національний банк України відновив інтервенції для згладжування різких коливань курсу долара до гривні і за останні три дні на міжбанку продано 350 млн доларів.