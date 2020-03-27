Курс доллара снизился на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 27 марта 2020 года по сравнению за закрытием предыдущей сессии снизился на 10 копеек до 28,12 гривен за доллар, курс в покупке до 28,06 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 30,94 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 28,0600 - 28,1200 грн/доллар, евро 30,8856 - 30,9488 грн/евро, российский рубль 0,3542 - 0,3552 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 28,0600 28,1200 EUR/UAH 30,8856 30,9488 RUB/UAH 0,3542 0,3552

Напомним, 26 марта 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 28,1900 - 28,2200 грн/доллар, евро 30,9441 - 30,9770 грн/евро, российский рубль 0,3639 - 0,3645 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 27 марта курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 32 копейки до 28,73 гривен за доллар, курс евро вырос на 85 копеек до 31,62 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 28,06 (27,85 - 26 марта), продажи - 28,73 (28,41 - 26 марта) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 30,58 (29,91 - 26 марта), продажи - 31,62 (30,77 - 26 марта) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,18 (3,13 - 26 марта), продажи 3,71 (3,67 - 26 марта) грн за 10 рублей.

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 марта 2020 года установил официальный курс на уровне 28,18 гривен за доллар, что на 5 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 30 марта установлен на таком уровне: 28,183 гривен за 1 доллар (+0,0449 грн). При этом курс доллара на 27 марта составляет 28,1381 гривен за 1 доллар.