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Межбанк закрылся ростом курса доллара

Новости » Экономика     26.03.2020 - 17:20
Межбанк закрылся ростом курса доллара
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подорожал до 28,20 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 26 марта 2020 года по сравнению за закрытием предыдущей сессии вырос на 17 копеек до 28,22 гривен за доллар, курс в покупке до 28,19 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 67 копеек до 30,97 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 28,1900 - 28,2200 грн/доллар, евро 30,9441 - 30,9770 грн/евро, российский рубль 0,3639 - 0,3645 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

28,1900

28,2200

EUR/UAH

30,9441

30,9770

RUB/UAH

0,3639

0,3645

Межбанк закрылся ростом курса доллара

Напомним, 25 марта 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,9900 - 28,0500 грн/доллар, евро 30,2459 - 30,3080 грн/евро, российский рубль 0,3529 - 0,3539 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 26 марта курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 10 копеек до 28,41 гривен за доллар, курс евро вырос на 27 копеек до 30,77 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,85 (27,67 - 25 марта), продажи - 28,41 (28,31 - 25 марта) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,91 (29,64 - 25 марта), продажи - 30,77 (30,50 - 25 марта) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,13 (3,13 - 25 марта), продажи 3,67 (3,67 - 25 марта) грн за 10 рублей.

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 марта 2020 года установил официальный курс на уровне 28,13 гривен за доллар, что на 18 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 27 марта установлен на таком уровне: 28,1381 гривен за 1 доллар (+0,1829 грн). При этом курс доллара на 26 марта составляет 27,9552 гривен за 1 доллар.

НБУ поднял официальный курс доллара до максимума с начала года Постепенный рост: что происходит с курсом доллара 26 марта
Темы: Курс доллара
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