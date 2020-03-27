Уверенный рост: что происходит с курсом доллара 27 марта

Фото: обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар и евро дорожают в обменных пунктах

В обменных пунктах Украины сегодня, 27 марта 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 32 копейки до 28,73 гривен за доллар, курс евро вырос на 85 копеек до 31,62 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 28,06 (27,85 - 26 марта), продажи - 28,73 (28,41 - 26 марта) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 30,58 (29,91 - 26 марта), продажи - 31,62 (30,77 - 26 марта) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,18 (3,13 - 26 марта), продажи 3,71 (3,67 - 26 марта) грн за 10 рублей.

Межбанк

Напомним, 27 марта межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 4 копейки до 28,26 гривен за доллар, курс в покупке до 28,22 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 17 копеек до 31,14 гривен за евро.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 28,10 - 28,70 грн/доллар, повысив его по сравнению с предыдущим днем.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 27 марта справочный курс на уровне 28,23 грн/доллар, повысив его по сравнению с 26 марта (28,11 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Как сообщало РБК-Украина, директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила о значительном прогрессе в переговорах о новой программе расширенного финансирования (EFF) для Украины.

Согласно прогнозу аналитиков Альпари, курс доллара к гривне будет расти в течение этой недели. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,7-27,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,7/28,0 грн.