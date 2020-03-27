Курс долара знизився на міжбанку

Курс долара на міжбанку в продажу 27 березня 2020 року порівняно за закриттям попередньої сесії знизився на 10 копійок до 28,12 гривень за долар, курс купівлі до 28,06 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 3 копійки до 30,94 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 28,0600 - 28,1200 грн/долар, євро 30,8856 - 30,9488 грн/євро, російський рубль 0,3542 - 0,3552 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 28,0600 28,1200 EUR/UAH 30,8856 30,9488 RUB/UAH 0,3542 0,3552

Нагадаємо, 26 березня 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 28,1900 - 28,2200 грн/долар, євро 30,9441 - 30,9770 грн/євро, російський рубль 0,3639 - 0,3645 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 27 березня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем зріс на 32 копійки до 28,73 гривень за долар, курс євро виріс на 85 копійок до 31,62 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс купівлі долара становить 28,06 (27,85 - 26 березня), продажу - 28,73 (28,41 - 26 березня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 30,58 (29,91 - 26 березня), продажу - 31,62 (30,77 - 26 березня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,18 (3,13 - 26 березня), продажу 3,71 (3,67 - 26 березня) грн за 10 рублів.

Національний банк України (НБУ) на 30 березня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,18 гривень за долар, що на 5 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 30 березня встановлено на такому рівні: 28,183 гривень за 1 долар (+0,0449 грн). При цьому курс долара на 27 березня становить 28,1381 гривень за 1 долар.