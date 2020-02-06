Курс доллара снизился на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 6 февраля 2020 года снизился на 10 копеек до 24,59 гривен за доллар, курс в покупке до 24,56 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 13 копеек до 27,03 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 24,5700 - 24,5900 грн/доллар, евро 27,0147 - 27,0317 грн/евро, российский рубль 0,3879 - 0,3884 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,5700 24,5900 EUR/UAH 27,0147 27,0317 RUB/UAH 0,3879 0,3884

Напомним, 5 февраля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,6600 - 24,6900 грн/доллар, евро 27,1358 - 27,1688 грн/евро, российский рубль 0,3924 - 0,3931 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 6 февраля курс доллара по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 18 копеек до 24,72 гривен за доллар, курс евро снизился на 26 копеек до 27,27 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,47 (24,67 - 5 февраля), продажи - 24,72 (24,90 - 5 февраля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,82 (27,14 - 5 февраля), продажи - 27,27 (27,53 - 5 февраля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,61 (3,62 - 5 февраля), продажи 3,94 (3,95 - 5 февраля) грн за 10 рублей.

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 февраля 2020 года установил официальный курс на уровне 24,57 гривен за доллар, что на 22 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 7 февраля установлен на таком уровне: 24,5794 гривен за 1 доллар (-0,2165 грн). При этом курс доллара на 6 февраля составляет 24,7959 гривен за 1 доллар.